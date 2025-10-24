Arrestan a 40 infractores por distintos delitos

En su conteo diario, la Guardia Civil Estatal informó sobre la detención de 40 personas en las últimas 24 horas por la presunta comisión de diferentes hechos ilícitos como posesión de droga, robo y violencia familiar, entre otros.

Indicó que un total de 26 presuntos infractores fueron asegurados con dosis de estupefacientes, logrando el decomiso de 147.5 dosis de marihuana y 13 dosis de “cristal” que traían en su poder.

También se detuvo a tres personas por violencia familiar, dos por ataque peligroso y portación de armas de fuego.

Otros ilícitos por los que hubo detenciones fueron los de allanamiento, lesiones, portación de arma prohibida, robo, abuso de confianza, así como por acoso sexual y posesión de vehículos hurtados.Asimismo, los efectivos de la GCE lograron asegurar tres vehículos, uno de ellos recuperado por la División Caminos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Todo lo anterior fue derivado de los distintos operativos que a nivel estatal implementa la corporación policiaca y tanto los detenidos como las evidencias aseguradas fueron remitidos ante el Ministerio Público en donde se habrá de continuar con las investigaciones hasta sus últimas consecuencias.