Arrestan a cinco personas por violencia doméstica

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Agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad atendieron diversos reportes por violencia familiar, en donde se detuvieron a cinco personas implicadas.

En atención a un reporte solicitado en la colonia San Francisco, Gustavo "N", de 34 años, fue detenido por presuntamente haber agredido y amenazado a su pareja.

En la colonia Valle de San Isidro, fue detenido Edgar "N", de 19 años, luego de que su padre solicitara la intervención policial y lo señalara por agredirlo.

En otro hecho registrado en la colonia Puerta Real, fue asegurado Jesús "N", de 51 años, señalado por su esposa por presuntas agresiones y amenazas

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Asimismo, en la cabecera municipal, fue detenida Mónica "N", por presuntas agresiones físicas contra su madre

Finalmente, en la colonia La Lomita, fue detenido Adrian "N", de 24 años, señalado por su pareja de presuntamente agredirla y dañar un televisor

En las distintas intervenciones, las cuatro personas fueron trasladadas a la comandancia municipal para su certificación médica y, posteriormente, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.