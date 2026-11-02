Reportan cinco personas lesionadas por incidente con pirotecnia en panteón de Xilitla

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Un saldo preliminar de cinco personas lesionadas dejó un incidente relacionado con el uso de pirotecnia ocurrido este día en el panteón municipal de Xilitla, San Luis Potosí, informó el Ayuntamiento.

De acuerdo con el reporte oficial, las personas afectadas fueron trasladadas para recibir atención médica. Entre ellas se encuentran Margarita Trejo Márquez, de 63 años; Jorge Isai G., de 19 años, originario de Iztacapa; Kevin Daniel Bautista y Camila Márquez, ambos de 13 años, así como Juliana Márquez, de 16 años.

El gobierno municipal informó que se mantiene la coordinación con los cuerpos de emergencia y las autoridades competentes para atender a los lesionados y dar seguimiento a su estado de salud.

Asimismo, señaló que se revisarán las circunstancias en las que ocurrió el incidente, con el propósito de esclarecer los hechos y determinar las acciones correspondientes conforme avancen las investigaciones.

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El Ayuntamiento indicó que continuará informando a la población sobre la situación a través de sus canales oficiales, conforme se disponga de información confirmada.