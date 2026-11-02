Carro se quema por falla en sistema eléctrico

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Un aparente cortocircuito causó que un automóvil se incendiara en la comunidad de Jassos; el motor se acabó por completo, aunque no hubo lesionados en este caso.

El hecho tuvo lugar la tarde de este domingo cuando el automóvil Jetta color gris, circulaba por calles de la citada comunidad y al pasar por un baldío de pronto empezó a salir humo del motor, por lo que rápidamente el conductor se detuvo para ver qué pasaba.

Una vez que abrió el cofre, se percató que ya las llamas se estaban extendiendo por el motor y rápidamente con ayuda de los vecinos intentó apagarlas aunque sin éxito, por lo que se pidió ayuda a los cuerpos de emergencia.

Brigadistas de Protección Civil de Villa de Pozos llegaron al lugar y procedieron a apagar el fuego que para entonces ya había acabado con el motor, aunque se temía que se extendiera al resto del vehículo.

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Afortunadamente, en este caso nadie salió herido, pero el carro sí acabó en pérdida total y se determinó que la causa del siniestro fue una falla en el sistema eléctrico.