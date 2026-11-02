logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caen dos objetivos prioritarios con droga en San Vicente

Fotogalería

Caen dos objetivos prioritarios con droga en San Vicente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Carro se quema por falla en sistema eléctrico

Por Redacción

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
A
Carro se quema por falla en sistema eléctrico
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un aparente cortocircuito causó que un automóvil se incendiara en la comunidad de Jassos; el motor se acabó por completo, aunque no hubo lesionados en este caso.

      El hecho tuvo lugar la tarde de este domingo cuando el automóvil Jetta color gris, circulaba por calles de la citada comunidad y al pasar por un baldío de pronto empezó a salir humo del motor, por lo que rápidamente el conductor se detuvo para ver qué pasaba.

      Una vez que abrió el cofre, se percató que ya las llamas se estaban extendiendo por el motor y rápidamente con ayuda de los vecinos intentó apagarlas aunque sin éxito, por lo que se pidió ayuda a los cuerpos de emergencia.

      Brigadistas de Protección Civil de Villa de Pozos llegaron al lugar y procedieron a apagar el fuego que para entonces ya había acabado con el motor, aunque se temía que se extendiera al resto del vehículo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Afortunadamente, en este caso nadie salió herido, pero el carro sí acabó en pérdida total y se determinó que la causa del siniestro fue una falla en el sistema eléctrico. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Motociclista se estrella contra cercado de un domicilio frente al IPA
      Motociclista se estrella contra cercado de un domicilio frente al IPA

      Motociclista se estrella contra cercado de un domicilio frente al IPA

      SLP

      Huasteca Hoy

      El motociclista fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al Hospital General.

      Caen dos objetivos prioritarios con droga en San Vicente
      Caen dos objetivos prioritarios con droga en San Vicente

      Caen dos objetivos prioritarios con droga en San Vicente

      SLP

      Redacción

      Un operativo de la GCE y Defensa, con apoyo aéreo, permitió detener a un hombre y una mujer

      Tragedia en la Nava: cae de un puente y muere joven motociclista
      Tragedia en la Nava: cae de un puente y muere joven motociclista

      Tragedia en la Nava: cae de un puente y muere joven motociclista

      SLP

      Redacción

      Circulaba por los carriles centrales de la Nava; tras chocar contra la guarnición, cayó al vacío.

      Detienen a cafre armado en la Mariano Jiménez
      Detienen a cafre armado en la Mariano Jiménez

      Detienen a cafre armado en la Mariano Jiménez

      SLP

      Redacción