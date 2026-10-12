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Arrestan a sujeto por meterse a casa ajena

Por Redacción

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Arrestan a sujeto por meterse a casa ajena
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      En atención a un auxilio ciudadano por allanamiento, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a Edgar "N", de 34 años, por su probable participación en el delito referido.

      La corporación informó que los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia Villa Alborada, donde se reportó que un desconocido entró sin autorización a la cochera de una vivienda particular. 

      Con autorización del afectado, los agentes ingresaron al inmueble para detener a Edgar "N", quien fue trasladado a la comandancia municipal para su certificación médica y, posteriormente, quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se definirá su situación jurídica conforme a derecho.

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