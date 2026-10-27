Arrestan a sujeto que atropelló a un perrito

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En la colonia Valle de la Palma, por presunto maltrato animal, un hombre fue detenido y puesto a disposición ante la autoridad investigadora por agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad.

La intervención se originó por un auxilio solicitado en Circuito Palma del Río y Circuito Nuez de Areca, en la colonia referida, donde un adulto mayor de 70 años señaló que un hombre a bordo de una camioneta Ford Ranger habría atropellado a su can, causándole la muerte.

En el lugar, los oficiales se entrevistaron con quien se identificó como Edgar "N", de 39 años, para informarle que sería detenido por los señalamientos a su persona junto con su vehículo tipo pick-up, marca Ford, color verde.

Como resultado de esta oportuna intervención, el asunto quedó a manos de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, instancia que continuará con las diligencias correspondientes.

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