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Arrestan a sujeto que atropelló a un perrito

Por Redacción

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Arrestan a sujeto que atropelló a un perrito
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      En la colonia Valle de la Palma, por presunto maltrato animal, un hombre fue detenido y puesto a disposición ante la autoridad investigadora por agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad.

      La intervención se originó por un auxilio solicitado en Circuito Palma del Río y Circuito Nuez de Areca, en la colonia referida, donde un adulto mayor de 70 años señaló que un hombre a bordo de una camioneta Ford Ranger habría atropellado a su can, causándole la muerte.

      En el lugar, los oficiales se entrevistaron con quien se identificó como Edgar "N", de 39 años, para informarle que sería detenido por los señalamientos a su persona junto con su vehículo tipo pick-up, marca Ford, color verde.

      Como resultado de esta oportuna intervención, el asunto quedó a manos de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, instancia que continuará con las diligencias correspondientes.

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