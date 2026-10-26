Choque cerca de El Pujal deja un motociclista herido
El joven se impactó con un vehículo que se atravesó para tomar un retorno
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CIUDAD VALLES.- Un joven que circulaba en motocicleta por la carretera Valles-Tamazunchale se estrelló contra un vehículo que presuntamente se atravesó a su paso y resultó lesionado.
La mañana de este lunes, los brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) auxiliaron a un joven de 20 años de edad, identificado como Gerardo Hernández, vecino del ejido La Calera, quien sufrió un accidente vial en el kilómetro 363+500 de la carretera federal número 85.
El joven conducía una motocicleta Italika de colores negro y azul por el carril izquierdo, con dirección de Ciudad Valles hacia Tamazunchale (de norte a sur).
Sin embargo, supuestamente, adelante de él, por el carril derecho, circulaba un vehículo Hyundai blanco, modelo reciente, cuyo conductor maniobró hacia la izquierda para utilizar el retorno y se atravesó al paso del motociclista, quien no alcanzó a frenar y terminó chocando contra la unidad.
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Gerardo sufrió lesiones en varias partes del cuerpo y tuvo que ser trasladado a una clínica particular.
Del accidente tomaron conocimiento los oficiales de la Guardia Nacional. Sin embargo, el conductor del vehículo manifestó su disposición para llegar a un acuerdo con el motociclista y llamó a su aseguradora para realizar los trámites necesarios.
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