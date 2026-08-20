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Arrestan a tres maleantes en diversos hechos

Por Redacción

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
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Arrestan a tres maleantes en diversos hechos
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      Involucrados en diversos delitos, tres hombres fueron detenidos en Soledad por la Guardia Civil Municipal en Soledad. Esto, derivado de dos atenciones a reportes ciudadanos y resultado de la presencia preventiva.

      Durante labores preventivas en la colonia Praderas del Maurel, una mujer solicitó auxilio a una patrulla que realizaba rondines de vigilancia, debido a que fue amenazada por reclamar la propiedad de un vehículo que presuntamente un desconocido intentaba vender a través de redes sociales. El señalado identificado como Kristopher "N", de 36 años, fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de amenazas. De igual manera, el vehículo quedó al resguardo para las diligencias correspondientes.  

      En una acción distinta, Emmanuel "N", de 24 años, fue detenido en la colonia Valle del Agave al ser detectado lanzando piedras contra una camioneta marca Hyundai, color blanca, en la cual se resguardaba una mujer, quien posteriormente refirió a los oficiales haber sido amenazada por el desconocido. El hombre fue asegurado y puesto a disposición por los posibles delitos de daños y amenazas.

      De igual manera, René "N", de 29 años, fue detenido por el posible delito de lesiones, en la colonia Genovevo Rivas Guillén ,luego de que oficiales acudieran a un reporte por presuntas agresiones físicas a un menor de edad. Al arribar al lugar, el padre del infante pidió proceder legalmente.

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      En los tres casos, las personas detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado

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