Seguridad

Arrestan a un hombre por presunta violencia familiar

Por Redacción

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
Arrestan a un hombre por presunta violencia familiar

Derivado de la atención que se brinda a reportes ciudadanos, policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunta violencia familiar; dicha acción se llevó a cabo en la colonia Rancho Pavón.

Agentes municipales se presentaron en la calle De la Luna, en la colonia mencionada, donde se informó sobre la presencia de un individuo que agredía a una persona. En el lugar, ubicaron a un hombre que señaló a su nieto de haberlo agredido físicamente, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Oficiales municipales detectaron al señalado y, después de dialogar con él, se identificó como Rodrigo “N” de 27 años, a quien le hicieron saber que sería detenido por presunta violencia familiar.

Al arrestado se le dio lectura de su carta de derechos, para después continuar con el trámite correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedó a disposición.

