Arrollan y dan muerte a hombre en carretera a Matehuala

Un hombre fue arrollado y perdió la vida en la carretera a Matehuala este martes.

Los hechos se registraron en el kilómetro 19, a la altura de la comunidad de Cándido Navarro, en Soledad, cerca de las 07:00 de la mañana.

Todo, cuando un hombre pretendía cruzar la cinta asfáltica, al mismo tiempo que circulaba un automóvil Nissan Tsuru, con dirección al norte, pero no pudo evitar la embestida.

Después, el conductor salió del camino hacia su lado derecho y terminó fuera de la cinta asfáltica. El vehículo fue abandonado.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes acordonaron el área. Elementos de la Policía de Investigación iniciaron con la recolección de indicios para proceder a levantar el cuerpo.