Arrollan y dan muerte a hombre en carretera a Matehuala
El conductor del vehículo salió del camino y abandonó la unidad
Un hombre fue arrollado y perdió la vida en la carretera a Matehuala este martes.
Los hechos se registraron en el kilómetro 19, a la altura de la comunidad de Cándido Navarro, en Soledad, cerca de las 07:00 de la mañana.
Todo, cuando un hombre pretendía cruzar la cinta asfáltica, al mismo tiempo que circulaba un automóvil Nissan Tsuru, con dirección al norte, pero no pudo evitar la embestida.
Después, el conductor salió del camino hacia su lado derecho y terminó fuera de la cinta asfáltica. El vehículo fue abandonado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes acordonaron el área. Elementos de la Policía de Investigación iniciaron con la recolección de indicios para proceder a levantar el cuerpo.
Choque múltiple deja personas lesionadas en la Carretera a Matehuala
El choque ocurrió en las primeras horas de 2026.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Arrollan y dan muerte a hombre en carretera a Matehuala
Pulso Online
El conductor del vehículo salió del camino y abandonó la unidad