ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Seguridad

Arrollan y dan muerte a hombre en carretera a Matehuala

El conductor del vehículo salió del camino y abandonó la unidad

Por Pulso Online

Enero 13, 2026 09:33 a.m.
A
Un hombre fue arrollado y perdió la vida en la carretera a Matehuala este martes. 

Los hechos se registraron en el kilómetro 19, a la altura de la comunidad de Cándido Navarro, en Soledad, cerca de las 07:00 de la mañana. 

Todo, cuando un hombre pretendía cruzar la cinta asfáltica, al mismo tiempo que circulaba un automóvil Nissan Tsuru, con dirección al norte, pero no pudo evitar la embestida.

Después, el conductor salió del camino hacia su lado derecho y terminó fuera de la cinta asfáltica. El vehículo fue abandonado. 

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes acordonaron el área. Elementos de la Policía de Investigación iniciaron con la recolección de indicios para proceder a levantar el cuerpo.

Choque múltiple deja personas lesionadas en la Carretera a Matehuala

El choque ocurrió en las primeras horas de 2026.

