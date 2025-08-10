logo pulso
Aseguran tres vehículos robados, hay un detenido

Por Redacción

Agosto 10, 2025 03:00 a.m.
A
Aseguran tres vehículos robados, hay un detenido

Por medio de la coordinación y el cruce de información entre personal especializado del C5i2 y la Guardia Civil Estatal, fue posible el aseguramiento de tres vehículos con reporte de robo, además se detuvo a un individuo que tripulaba una motocicleta.

Fue en la colonia Tierra Blanca, en la capital potosina, en donde se detectó a Ricardo N. de 30 años de edad, quien tripulaba la motocicleta marca Itálika en color rojo con reporte de robo del 27 de noviembre del año 2023.

De igual forma, hubo dos recuperaciones de vehículos automotores que contaban con reporte de robo vigente, siendo una camioneta Chevrolet Tahoe en color gris, con reporte de robo del cuatro de agosto pasado; se detectó en el fraccionamiento Campo Azul, perteneciente a Soledad.

Asimismo, se pudo recuperar un vehículo Volkswagen Golf, color blanco, con reporte de robo del pasado viernes y fue localizado en la comunidad de Maravillas, perteneciente a la capital.

Los tres vehículos, así como el sujeto detenido, fueron remitidos ante el Ministerio Público para que les sea definida su situación legal y se espera localizar a sus legítimos propietarios para la entrega de los mismos.

