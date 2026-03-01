logo pulso
Asesinan a balazos a un hombre en Escalerillas

El suceso se registro la madrugada de este domingo

Por Redacción

Marzo 01, 2026 09:49 a.m.
A
Asesinan a balazos a un hombre en Escalerillas

Un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada de este domingo en la comunidad de Escalerillas, en la capital potosina.

El reporte se generó en las primeras horas del día, luego de que vecinos alertaran sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Nicolás Bravo, cerca de la Plaza 3 de Mayo.

Al arribar al sitio, elementos de la Guardia Civil Estatal localizaron a un hombre sin vida y procedieron a acordonar el área para preservar la escena del crimen.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal, con el fin de iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el móvil del ataque.

