El mago hizo un anuncio al público que veía su espectáculo en el teatro: enhebraría una aguja con la boca sin tener en ella nada que le ayudara a consumar la hazaña. Para probar su afirmación pidió a un niño que subiera al escenario. Le preguntó:

-¿Qué ves en mi boca?

Y la abrió. La vio el chiquillo y respondió:

-Piorrea.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Gran carcajada. Entre todos los chiquillos que había en la sala el pobre mago tuvo la desgracia de elegir a quien al paso de los años se convertiría en gran comediante: Groucho Marx.

Genial actor era él, lo mismo que sus hermanos Harpo y Chico, quienes a más de ser igualmente extraordinarios cómicos eran también talentosos músicos, el primero intérprete de arpa; pianista el otro.

En cierta ocasión un pastor de iglesia le dijo a Groucho Marx:

-Le agradezco toda la alegría que ha puesto en el mundo.

Replicó el comediante:

-Es para compensar toda la tristeza que ustedes han puesto en él.

¡Hasta mañana!...