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Seguridad

Aparatoso choque deja tres heridos en la Valles-Naranjo

Un Nissan Versa y una camioneta terminaron fuera de la carretera, a la altura del rancho El Rosario

Por Huasteca Hoy

Mayo 26, 2026 08:29 a.m.
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Aparatoso choque deja tres heridos en la Valles-Naranjo
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      Tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un aparatoso accidente registrado la mañana de este martes sobre la carretera estatal Valles-Naranjo, en el municipio de El Naranjo.

      El percance ocurrió en el tramo El Naranjo-La Hincada, a la altura del rancho El Rosario, donde colisionaron un automóvil Nissan Versa color gris y una camioneta blanca.

      De acuerdo con fuentes oficiales, el sedán impactó contra uno de los costados de la camioneta, provocando que ambas unidades salieran del camino y terminaran una encima de la otra.

      Hasta el momento no se ha establecido cuál de los conductores tuvo la responsabilidad del accidente.

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      Tras el choque, tres personas resultaron lesionadas y fueron auxiliadas por personal de la Coordinación de Salud Municipal, así como por elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

      Posteriormente, los heridos fueron trasladados a la clínica del IMSS de El Naranjo para recibir atención médica. Las autoridades no dieron a conocer sus identidades ni el estado de salud en que se encuentran.

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