Foro Bajío 2026 reunirá líderes y empresas en SLP

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La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) Capítulo San Luis Potosí anunció para el miércoles 3 de junio el Foro Empresarial Bajío 2026, uno de los encuentros de negocios y liderazgo más relevantes de la región.

Mónica Rivera, titular de la presidencia de AMEXME Capítulo San Luis, dijo que el tercero evento de su tipo tiene como propósito impulsar espacios de innovación, networking y formación empresarial, con el fin de dar fuerza a la colaboración entre empresas, emprendedores, instituciones y líderes de la región Bajío.

Bajo el lema "Estrategia para el futuro: Empresas más inteligentes, empresas más humanas" -dijo-, el foro busca reflexionar sobre la transformación empresarial, el liderazgo consciente, la innovación tecnológica y el desarrollo de organizaciones más competitivas y sostenibles.

El programa contará con la participación de reconocidos conferencistas nacionales e internacionales, entre ellos Rodrigo Fernández de Paredes, especialista en experiencia del cliente y transformación empresarial; Carmen Montañez, experta en innovación y transformación digital; y Germán Madrazo, conferencista reconocido por su historia de resiliencia y liderazgo.

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Asimismo, se dio a conocer que el Foro Empresarial Bajío 2026 integrará espacios de vinculación estratégica, área comercial, networking y participación de empresas líderes de distintos sectores productivos. La dirigencia de AMEXME Capítulo San Luis Potosí añadió que este encuentro representa una plataforma para fortalecer el ecosistema empresarial de la región y promover alianzas que generen crecimiento económico y desarrollo humano.

"Queremos que este foro sea un espacio donde converjan ideas, oportunidades y liderazgo, impulsando empresas preparadas para enfrentar los retos del futuro sin perder de vista el valor humano", dijo a ese respecto Mónica Rivera.