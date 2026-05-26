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Balacera queda en manos de Fiscalía: Enrique Galindo

El Ayuntamiento clausuró La Bamba y Los Volcanes, pero Galindo evitó dar detalles del ataque que dejó dos muertos

Por Rolando Morales

Mayo 26, 2026 08:17 a.m.
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Balacera queda en manos de Fiscalía: Enrique Galindo
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      Las autoridades municipales de San Luis Potosí señalaron que la investigación por el ataque armado registrado en las inmediaciones del bar La Bamba y la taquería Los Volcanes, donde dos personas perdieron la vida, permanece en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      Aunque ambos establecimientos fueron clausurados por la Dirección de Comercio Municipal, el alcalde Enrique Galindo Ceballos indicó que la información precisa sobre los hechos corresponde únicamente a la Fiscalía y evitó abundar para no interferir en las investigaciones.

      "Sí, yo en el tema también esperaría que la Fiscalía se pronuncie para ver si exactamente fue en La Bamba. El director de Comercio clausuró los dos negocios que estaban ahí, fue afuera de La Bamba, pero quien puede tener una información más puntual de los hechos y de lo que se pueda decir, pues solo es la Fiscalía", declaró.

      El edil sostuvo que se trató de "eventos muy puntuales" y afirmó que la vida nocturna en la ciudad continúa siendo segura.

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      Hasta el momento, la Dirección de Comercio solo ha difundido información sobre los operativos realizados el fin de semana en coordinación con Protección Civil Municipal y Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, en los que se reportó la clausura de cuatro establecimientos por incumplir medidas de seguridad, carecer de documentación para operar y exceder los niveles permitidos de ruido.

      Por su parte, La Bamba emitió un comunicado en el que lamentó los hechos violentos y aseguró que el incidente no ocurrió al interior del establecimiento.

      "Queremos aclarar de manera respetuosa y objetiva que dicho incidente no ocurrió dentro de las instalaciones del antro", señaló el negocio, además de pedir evitar la difusión de información incorrecta o especulativa.

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