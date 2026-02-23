Ataque armado en Nereo Rodríguez; balean vehículo frente a la UCEM
No hay detenidos ni versión oficial sobre posibles lesionados; la zona fue acordonada por corporaciones de seguridad
Un ataque armado se registró la noche del domingo sobre la avenida Nereo Rodríguez Barragán, frente al Instituto Cultural Manuel José Othón (UCEM), a una cuadra del centro comercial El Dorado.
En el sitio fue localizado un vehículo KIA Forte con placas VAU-801-C, el cual presentaba al menos cuatro impactos de arma de fuego en la carrocería.
De manera preliminar, trascendió que la unidad podría pertenecer a un chofer de aplicación; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por autoridades.
Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes. La movilización generó expectación entre vecinos y automovilistas que transitaban por esta vialidad.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se han dado a conocer detalles oficiales respecto a posibles lesionados. Las indagatorias continúan para esclarecer los hechos.
