Ataque armado en Nereo Rodríguez; balean vehículo frente a la UCEM

No hay detenidos ni versión oficial sobre posibles lesionados; la zona fue acordonada por corporaciones de seguridad

Por Redacción

Febrero 23, 2026 07:18 a.m.
A
Ataque armado en Nereo Rodríguez; balean vehículo frente a la UCEM

Un ataque armado se registró la noche del domingo sobre la avenida Nereo Rodríguez Barragán, frente al Instituto Cultural Manuel José Othón (UCEM), a una cuadra del centro comercial El Dorado.

En el sitio fue localizado un vehículo KIA Forte con placas VAU-801-C, el cual presentaba al menos cuatro impactos de arma de fuego en la carrocería.

De manera preliminar, trascendió que la unidad podría pertenecer a un chofer de aplicación; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por autoridades.

Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes. La movilización generó expectación entre vecinos y automovilistas que transitaban por esta vialidad.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se han dado a conocer detalles oficiales respecto a posibles lesionados. Las indagatorias continúan para esclarecer los hechos.

