Atrapan a 2 presuntos violadores de una menor

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En Tamazunchale, dos hombres, señalados de violar conjuntamente a una persona menor de edad el pasado julio, fueron aprehendidos por agentes de la Policía de Investigación.

Las dos órdenes de aprehensión fueron realizadas en la colonia Zacatipan, en el municipio referido.

Los detenidos fueron identificados como Juan Carlos "N" y Antolín "N", quienes son requeridos por la autoridad judicial por hechos ocurridos en el municipio de Tampacán, donde presuntamente participaron de manera conjunta en la agresión contra la víctima; uno de ellos, profesor de educación media.

Tras el cumplimiento de los mandamientos judiciales, ambos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso legal correspondiente. Posteriormente, fueron trasladados e ingresados al Centro Penitenciario Estatal de Tamazunchale, donde permanecerán en tanto se resuelve su situación jurídica.

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Las investigaciones permitieron reunir los elementos necesarios para que un Juez de Control emitiera las órdenes de aprehensión.