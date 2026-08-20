Atrapan a asaltante armado en la Alameda

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En las inmediaciones de la Alameda, un presunto asaltante que portaba un cuchillo con el que intentó robar a un transeúnte, fue detenido por elementos de la policía capitalina.

De acuerdo con la información oficial, un ciudadano se acercó a los agentes municipales para informar que un sujeto lo sorprendió cuando bajó del transporte público en la Alameda, el cual le puso un cuchillo a la altura del abdomen y le indicó que le entregara sus pertenencias, dándose a la fuga de inmediato.

La parte afectada observó en ese momento a los agentes municipales, solicitando el apoyo para dar seguimiento al presunto ladrón, quien fue ubicado en la avenida Manuel José Othón, donde fue asegurado aún en posesión de la cartera de la víctima y el arma punzo cortante que utilizó para cometer el ilícito.

Ante el señalamiento y el hallazgo de los indicios, los agentes municipales procedieron con la detención de Héctor "N" de 40 años, quien fue turnado ante la Fiscalía General del Estado a fin de determinar su situación jurídica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí