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Atrapan a dos maleantes por robo y allanamiento

Por Redacción

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
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Atrapan a dos maleantes por robo y allanamiento
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      Por robo a comercio y allanamiento, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres, quienes a su vez fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora.

      Luego de que personal de un supermercado de la colonia España señalara a Miguel "N", de 30 años, de intentar sustraer dos botellas de mezcal, una botella de whisky y dos pinzas multiherramienta, los oficiales procedieron a su aseguramiento, junto con la mercancía sustraída.

      Más tarde, en la colonia Los Jardines de San Pedro, Erik "N", de 20 años, fue detenido al ser señalado de ingresar a un domicilio sin autorización, y permanecer escondido en la cochera hasta que fue arrestado.

      Tras ser identificados por los afectados, ambos sujetos fueron trasladados a la comandancia municipal, donde se realizó su certificación médica y, más tarde, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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      En su informe, la Guardia Civil de Soledad reafirmó su compromiso de trabajar de manera permanente para preservar el orden público y garantizar la seguridad.

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