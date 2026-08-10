Atrapan a dos maleantes por robo y allanamiento

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Por robo a comercio y allanamiento, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres, quienes a su vez fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora.

Luego de que personal de un supermercado de la colonia España señalara a Miguel "N", de 30 años, de intentar sustraer dos botellas de mezcal, una botella de whisky y dos pinzas multiherramienta, los oficiales procedieron a su aseguramiento, junto con la mercancía sustraída.

Más tarde, en la colonia Los Jardines de San Pedro, Erik "N", de 20 años, fue detenido al ser señalado de ingresar a un domicilio sin autorización, y permanecer escondido en la cochera hasta que fue arrestado.

Tras ser identificados por los afectados, ambos sujetos fueron trasladados a la comandancia municipal, donde se realizó su certificación médica y, más tarde, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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En su informe, la Guardia Civil de Soledad reafirmó su compromiso de trabajar de manera permanente para preservar el orden público y garantizar la seguridad.