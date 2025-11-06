logo pulso
Seguridad

Atrapan a dos sujetos por presunto robo a comercio

Por Redacción

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Atrapan a dos sujetos por presunto robo a comercio

Dos objetivos prioritarios fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez por presunto robo a comercio. Ambos cuentan con antecedentes por delitos del fuero común y se les relaciona con robos a distintos establecimientos. El hecho ocurrió en la colonia Jardines del Valle, en respuesta inmediata a reportes ciudadanos.

Agentes municipales se presentaron en un supermercado ubicado sobre el Bulevar Valle de los Fantasmas, donde trabajadores del lugar señalaron a una pareja por intentar sustraer mercancía sin pagar, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Policías soledenses se entrevistaron con los reportados, quienes se identificaron como María “N” de 48 años y Jesús “N” de 27 años, a quienes les fueron aseguradas bebidas alcohólicas, comestibles y artículos de higiene personal. Al consultar su estatus legal en Plataforma México, se confirmó que ambos son objetivos prioritarios con distintos arrestos previos por la comisión de delitos del fuero común y están relacionados con robos a establecimientos.

A ambos se les informó que serían detenidos por presunto robo a comercio, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde seguirán el debido proceso.

