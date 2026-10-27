Atrapan a fichita en la Rivas Guillén
Los municipales lo detuvieron cuando iba a bordo de su moto
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En la colonia Genovevo Rivas Guillén, un presunto narcmenudista, señalado por ser generador de incidencias delictivas, fue detenido por elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad.
Se trata de Abraham "N", de 31 años, señalado por delitos contra la salud y encontrado en posesión de 30 dosis de presunta metanfetamina.
Su arresto se dio como resultado de los recorridos de vigilancia sobre la calle Saturnino Cedillo, donde los oficiales observaron a un hombre conduciendo una motocicleta sin casco, a exceso de velocidad y haciendo caso omiso de las indicaciones de alto de los oficiales.
Finalmente, tras ser interceptado e inspeccionado, a esta persona se le encontró en su posesión 30 dosis de presunta metanfetamina, razón por la que se le informó su detención y posterior puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias aseguradas y la motocicleta Italika DM 150, color negro que conducía.
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Cabe mencionar que durante la captura de datos, se detectó que Abraham "N" cuenta con previas detenciones por robo de vehículo equiparado y posesión de objetos conocidos como "poncha llantas". Además de tener un ingreso penitenciario en el año 2025 por el delito de portación de arma prohibida, por lo que es considerado una presunta persona generadora de incidencias delictivas en la zona metropolitana.
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