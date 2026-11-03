Atrapan a infractores por diversos ilícitos

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Como parte de estrategias de seguridad, la Guardia Civil Estatal intensificó sus operativos en las cuatro regiones de la entidad y por ahora dio como resultado un total de 33 personas detenidas en las últimas horas, por su probable participación en delitos como posesión de estupefacientes, violencia familiar, robo, portación de arma prohibida, abuso sexual y delitos contra la seguridad de tránsito.

Durante estas acciones, la corporación aseguró ocho vehículos, uno de ellos con reporte de robo, además de 566 gramos de marihuana y 80 dosis de la droga conocida como "cristal".

Los detenidos y los indicios fueron remitidos ante la Fiscalía General del Estado a fin de que se realicen las investigaciones y se proceda de acuerdo a la ley.

Dentro de las acciones de seguridad, el secretario de Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, informó que las celebraciones del Día de Muertos se desarrollan sin incidentes, como resultado de los dispositivos implementados por la Guardia Civil Estatal.

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El funcionario destacó que se mantiene presencia en panteones, cementerios y espacios de mayor concentración de visitantes en la entidad, donde los elementos estatales realizan recorridos de vigilancia, proximidad social y atención ciudadana.

Asimismo, la División Caminos de la GCE mantiene un despliegue estratégico en las principales carreteras y accesos, particularmente en la región Huasteca por los festejos del Xantolo que atraen a un buen número de visitantes.

Juárez Hernández señaló que el operativo continuará activo durante las festividades, mediante la coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno y la presencia policial en puntos estratégicos.