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Atrapan a presunto agresor sexual de Matehuala

Por Redacción

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Atrapan a presunto agresor sexual de Matehuala
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      Un sujeto que abusó sexualmente de una mujer en Matehuala fue aprehendido, durante las últimas horas, tras investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General del Estado.

      Las diligencias apuntan a que durante el pasado mes de septiembre, el implicado, Alonso "N", interceptó a su víctima cuando esta transitaba por calles de la colonia San Isidro, del municipio referido. Posteriormente, el señalado la llevó a un sitio despoblado y ahí habría agredido sexualmente de ella.

      Tras integrar los datos de prueba correspondientes, agentes del Ministerio Público solicitaron el mandamiento judicial, el cual fue liberado por un Juez de Control, por el delito de violación

      Tras ello, elementos de la Policía de Investigación (PDI) implementaron acciones de búsqueda que culminaron con la captura Alonso "N", en calles de la colonia Magisterial, en la misma demarcación.

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      El detenido fue trasladado para su certificación médica y posteriormente ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad que lo requiere y ante la cual deberá responder por los hechos que se le imputan.

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