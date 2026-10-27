Vuelca vehículo en carretera; conductora resulta ilesa
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CIUDAD VALLES.- Un vehículo volcó en la carretera libre Valles-Tampico y, milagrosamente, la conductora resultó solo con golpes leves.
La noche del domingo, una mujer joven circulaba en su vehículo Ford Figo, color guinda, sobre la carretera federal número 70, con dirección de Tamuín a Ciudad Valles.
Sin embargo, en el kilómetro 13, cerca de la curva del Taninul, perdió el control del volante y terminó volcando su unidad.
El accidente fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1 y, poco después, acudieron al auxilio los Bomberos Voluntarios de Tamuín, así como brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y elementos de Protección Civil Municipal de Ciudad Valles.
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Afortunadamente, la conductora no sufrió lesiones de gravedad, por lo que no requirió traslado a un hospital.
Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad siniestrada.
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