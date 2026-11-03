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Seguridad

Atrapan a presunto maleante de la capital

El sospechoso es investigado por el delito de ataque peligroso

Por Redacción

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Atrapan a presunto maleante de la capital
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      La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Osiris "N", por su probable intervención en el delito de ataque peligroso, en concurso real, derivado de dos hechos registrados en la capital potosina.

      De acuerdo con las investigaciones, el primer incidente ocurrió el 22 de septiembre de 2026, cuando dos personas fueron agredidas con disparos de arma de fuego en su domicilio. Posteriormente, el 4 de octubre del mismo año, las víctimas fueron objeto de una persecución en la que también se realizaron detonaciones en su contra.

      A partir de las denuncias presentadas ante la Fiscalía, agentes de la Policía de Investigación (PDI) llevaron a cabo diversas diligencias que permitieron establecer la probable participación del señalado en los hechos y obtener la orden de aprehensión correspondiente, librada por un Juez de Control.

      La orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la PDI en el exterior de las oficinas sede de la Dirección General de Métodos de Investigación (DGMI), ubicadas en la zona Centro de San Luis Potosí.

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      Tras la detención, al imputado le fueron leídos sus derechos constitucionales y se realizaron los trámites correspondientes para ponerlo a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica.

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