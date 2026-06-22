Auto choca contra guarnición en el río Españita y vuelca

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Un automóvil que circulaba a alta velocidad por el río Españita, sufrió aparatosa volcadura luego de chocar contra la guarnición, por suerte no se registraron personas lesionado en este caso.

Según los hechos, fue la madrugada de este domingo cuando el automóvil tipo sedán se desplazaba por el bulevar del río Españita y a la altura de la calle Lanzagorta, el conductor perdió el control el volante para de esta forma chocar contra la guarnición de concreto divisoria de carriles.

Por causa del impacto se movió un tramo de la contención y finalmente el carro terminó volcado en la superficie de rodamiento sobre su costado derecho, obstruyendo los carriles. Peritos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del percance y retiraron el vehículo ya que se obstruía los carriles afectando a los automovilistas.

Afortunadamente en este caso no hubo personas lesionadas y el automóvil fue enviado a una pensión en donde sería entregado al propietario una vez que se cumpliera con las multas a que se hizo acreedor.

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