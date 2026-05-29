Auto impacta contra contención en distribuidor

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Con fuertes daños materiales quedó un automóvil que se impactó contra la contención en el segundo nivel del distribuidor Juárez cuando intentaba tomar hacia la carretera a México, por suerte no hubo lesionados en este caso.

El percance tuvo lugar al mediodía de este jueves, en que el automóvil Chevrolet Chevy de color rojo, inicialmente circulaba por la carretera a Matehuala de norte a sur.

Cuando llegó al distribuidor Juárez, tomó por el ramal hacia la carretera a México pero en la curva el conductor perdió el control del volante para de esta forma impactarse de frente contra el muro de contención y terminó sobre el carril izquierdo.

Por suerte en este caso no hubo personas heridas y al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, quienes tomaron conocimiento del incidente.

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El tráfico se vio interrumpido parcialmente y finalmente el carro fue retirado con una grúa siendo enviado a una pensión en tanto se llevan a cabo las diligencias legales.