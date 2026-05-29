logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡QUÉ BIEN LA PASÓ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡QUÉ BIEN LA PASÓ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Auto impacta contra contención en distribuidor

Por Redacción

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
A
Auto impacta contra contención en distribuidor
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Con fuertes daños materiales quedó un automóvil que se impactó contra la contención en el segundo nivel del distribuidor Juárez cuando intentaba tomar hacia la carretera a México, por suerte no hubo lesionados en este caso.

      El percance tuvo lugar al mediodía de este jueves, en que el automóvil Chevrolet Chevy de color rojo, inicialmente circulaba por la carretera a Matehuala de norte a sur.

      Cuando llegó al distribuidor Juárez, tomó por el ramal hacia la carretera a México pero en la curva el conductor perdió el control del volante para de esta forma impactarse de frente contra el muro de contención y terminó sobre el carril izquierdo.

      Por suerte en este caso no hubo personas heridas y al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, quienes tomaron conocimiento del incidente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El tráfico se vio interrumpido parcialmente y finalmente el carro fue retirado con una grúa siendo enviado a una pensión en tanto se llevan a cabo las diligencias legales. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Reabren paso a desnivel en Manuel José Othón
      Reabren paso a desnivel en Manuel José Othón

      Reabren paso a desnivel en Manuel José Othón

      SLP

      Redacción

      Todas las vías principales de la capital están libres para la circulación vehicular, informa la SSPC

      Chofer atora camión en puente de Río Santiago; otro auto se estrella
      Chofer atora camión en puente de Río Santiago; otro auto se estrella

      Chofer atora camión en puente de Río Santiago; otro auto se estrella

      SLP

      Redacción

      El incidente se reportó después de las 12:00 de este jueves

      Detienen a dos por robos a tiendas Oxxo en la capital
      Detienen a dos por robos a tiendas Oxxo en la capital

      Detienen a dos por robos a tiendas Oxxo en la capital

      SLP

      Redacción

      Las detenciones ocurrieron en la colonia San Luis y en la zona de avenida Universidad.

      Choque y volcadura de camión en Eje 122 de zona industrial
      Choque y volcadura de camión en Eje 122 de zona industrial

      Choque y volcadura de camión en Eje 122 de zona industrial

      SLP

      El Universal

      Elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron para tomar conocimiento del accidente