Caen dos "narcos" en dos municipios
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En acciones permanentes, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a dos personas por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, durante operativos efectuados en los municipios de Villa de Reyes y Tamasopo.
En un primer hecho, sobre la carretera estatal 37, en el tramo Villa de Reyes–Jesús María, fue detenido Alberto "N", de 34 años, a quien se le aseguraron múltiples dosis de "cristal", además de una motocicleta, modelo 2024, sin placas de circulación y repintada.
En una segunda acción, realizada en el municipio de Tamasopo, fue detenido Nabor "N", conocido como "Tango 12", de 26 años, a quien se le aseguraron decenas de bolsas con marihuana, así como varias dosis de "cristal".
En su informe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado aseguró que fortalece las estrategias de vigilancia y combate a la delincuencia mediante acciones permanentes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Choque de tráileres en Ojo Caliente
Redacción
La Guardia Nacional tomó conocimiento del accidente en el kilómetro 162, cerca del parador El Huizache.
Camioneta se impacta contra inmueble en la colonia Industrial Aviación
Redacción
El conductor resultó con golpes y la estructura del inmueble colapsó tras el impacto.
Camioneta choca contra muro de contención en puente Pilgrims
Redacción
El incidente afectó la circulación en el puente Pilgrims y fue atendido por peritos locales.