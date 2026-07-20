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Caen dos "narcos" en dos municipios

Por Redacción

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Caen dos "narcos" en dos municipios
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      En acciones permanentes, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a dos personas por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, durante operativos efectuados en los municipios de Villa de Reyes y Tamasopo.

      En un primer hecho, sobre la carretera estatal 37, en el tramo Villa de Reyes–Jesús María, fue detenido Alberto "N", de 34 años, a quien se le aseguraron múltiples dosis de "cristal", además de una motocicleta, modelo 2024, sin placas de circulación y repintada.

      En una segunda acción, realizada en el municipio de Tamasopo, fue detenido Nabor "N", conocido como "Tango 12", de 26 años, a quien se le aseguraron decenas de bolsas con marihuana, así como varias dosis de "cristal".

      En su informe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado aseguró que fortalece las estrategias de vigilancia y combate a la delincuencia mediante acciones permanentes.

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