Disparó y apuñaló a un hombre en Rioverde

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La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de agentes de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en Rioverde contra Carlos "N", por su probable intervención en el delito de lesiones.

El mandamiento judicial fue ejecutado en el ejido Progreso, por hechos en los que presumiblemente el ahora imputado habría accionado un arma de fuego contra la víctima, ocasionándole lesiones, además de agredirla con un objeto punzocortante.

Luego de las labores de investigación, la Fiscalía logró reunir los elementos necesarios que permitieron obtener el mandamiento judicial y llevar a cabo su cumplimiento por agentes investigadores de la Zona Media.

Finalmente, el aprehendido fue recluido en el centro penitenciario estatal de la región, a disposición de la autoridad judicial, quien será la encargada de determinar su situación jurídica.

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En su informe la Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.