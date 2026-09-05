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Automóvil se accidenta en el río Santiago

Por Redacción

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Automóvil se accidenta en el río Santiago
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      Al pasar por un charco cuando circulaba por el río Santiago, un automóvil patinó y acabó trepado en la contención del área verde, presentó daños considerables pero por suerte no hubo lesionados.

      Fue cerca de las once de la mañana de este viernes, en que un automóvil Buick de color negro, circulaba por el bulevar del río Santiago con dirección al poniente.

      Fue a la altura de la colonia Campestre, en donde el carro pasó por un charco y derrapó, por lo que el conductor perdió el control del volante a la izquierda y de esta forma quedó sobre la guarnición del área verde y ya no pudo seguir avanzando puesto que acabó dañado de la suspensión.

      Ante esto el conductor no tuvo de otra que pedir una grúa para retirar el carro, no hubo daños en la vialidad ni a terceros, por lo que solamente se retiraría sin mayores consecuencias.

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