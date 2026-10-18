Arrestan a 30 presuntos infractores en un día

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En las últimas 24 horas, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron la detención de 30 presuntos infractores, señalados de diversos delitos que quedaron a disposición del Miniserio Público para que se les defina su situación legal.

La corporación informó que entre los ilícitos cometidos se encuentran posesión de droga, violencia familiar y conducir vehículos con reporte de robo, entre otros.

En estos hechos, se aseguraron 37 dosis "cristal", 1.14 kilogramos de marihuana, así como la recuperación de cuatro vehículos con reporte de robo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reitera su compromiso de mantener acciones permanentes que permitan fortalecer la seguridad, combatir los delitos contra la salud y garantizar la paz social.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto a las acciones informativas, la SSPC informó que, a través de la Unidad de Prevención del Delito de la Zona Huasteca y la Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género, acercó servicios de orientación y prevención a 450 personas en los municipios de Tamasopo y Tamuín, como parte de los acuerdos de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz Social.

En la plaza principal de Tamasopo se atendió a 200 personas, con la participación de corporaciones policiales y dependencias municipales y estatales, mientras que, en Tamuín, la jornada reunió a 250 personas, con la colaboración del Centro Libre para Mujeres, la Cruz Roja Mexicana y diversas instituciones.

Durante ambas actividades se brindó información sobre prevención del delito, atención a la violencia de género y servicios disponibles para quienes requieran orientación o apoyo.