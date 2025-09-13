logo pulso
Automovilista pierde el control en puente de avenida Universidad

Un vehículo terminó sobre la guarnición en avenida Universidad; SSPC Municipal abanderó la zona.

Por Redacción

Septiembre 13, 2025 08:58 a.m.
A
Automovilista pierde el control en puente de avenida Universidad

San Luis Potosí.- Cerca de la 1:00 de la madrugada de este sábado, un automovilista que circulaba sobre avenida Universidad, con dirección al Distribuidor Juárez, perdió el control de su vehículo al subir el puente de dicha vialidad.

El automóvil se desvió hacia la izquierda, subió a la guarnición y quedó sin movimiento en el sitio, lo que generó sorpresa entre quienes transitaban por la zona a esa hora.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal acudieron para abanderar el área y prevenir un accidente adicional, mientras se efectuaban las maniobras para retirar el vehículo.

