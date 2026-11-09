Sheinbaum pide al INE atender paro de trabajadores

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) atender las manifestaciones y el paro de trabajadores de los módulos de atención ciudadana, quienes protestan por sus condiciones laborales y salarios.

Cuestionada sobre las protestas de empleados que perciben entre cinco mil y nueve mil pesos, la Mandataria federal indicó que el órgano electoral debe garantizarles condiciones laborales adecuadas.

Por otra parte, sobre las investigaciones relacionadas con la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, y la posibilidad de que exista un acuerdo para evitar que enfrente un proceso penal, Sheinbaum sostuvo que corresponde a las autoridades determinar si existen elementos para proceder.

"Pues eso lo determina la Fiscalía. Si hay suficientes elementos para un procedimiento penal, pues tiene que definirlo, y administrativos, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación. Para eso hay instituciones", afirmó.

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Lo anterior, luego de que se le preguntara sobre un presunto acuerdo para evitar que Taddei vaya a prisión.

La Presidenta evitó pronunciarse sobre esa versión y reiteró que las posibles responsabilidades penales y administrativas deben resolverse por las instituciones correspondientes.