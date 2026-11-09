Trump admite que política migratoria fue "muy dura"; ofrece abordar el tema

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, reconoció que su política de deportaciones masivas fue "demasiado dura", pocos días después de que el Partido Republicano sufriera una derrota en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

"Pienso que fue demasiado dura", expresó en una entrevista con el programa 60 Minutos de la cadena CBS, difundida ayer, cuando le preguntaron si consideraba que su ofensiva contra la migración había ido "demasiado lejos".

Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de ejecutar la mayor operación de deportación en la historia del país y estableció como objetivo alcanzar un millón de expulsiones anuales. Sin embargo, las medidas de su administración contra los migrantes han provocado críticas por su alcance y por los operativos realizados por agentes federales.

Aunque el endurecimiento de los controles en la frontera sur le ha permitido obtener respaldo entre sectores que consideran prioritaria la seguridad fronteriza, la ofensiva para expulsar a millones de personas también ha afectado a comunidades de migrantes y trabajadores establecidos en territorio estadounidense.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Creo que tanto ayudó como perjudicó. Creo que obtuve una A+ por cerrar la frontera, obtengo calificaciones muy altas por sacar a los malos, pero salgo lastimado porque también tomamos personas que tenía buenos trabajos, que crearon una violación o quebrantamiento de la Ley, y eso fue que ellos entraron al país ilegalmente", manifestó al ser cuestionado sobre la trascendencia de la política migratoria en los resultados electorales.

De acuerdo con un informe del Instituto de Policía Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizaron aproximadamente 980 mil deportaciones entre el 20 de enero y el 31 de julio de 2026, durante los primeros meses del segundo mandato de Trump.

Dicho análisis, difundido en septiembre, se elaboró a partir de información pública obtenida mediante solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Trump abre la puerta a negociar con los demócratas

Tras los resultados electorales, el Presidente también se mostró dispuesto a negociar con la nueva mayoría demócrata en el Congreso un acuerdo legislativo que permita regularizar la situación migratoria de personas sin antecedentes penales que llevan años viviendo y trabajando en Estados Unidos.

"Llegar a algún tipo de acuerdo para las personas que llevan aquí 10 o 15 años", comentó y agregó: "pienso que es algo que es factible".

El reconocimiento sobre el alcance de su política migratoria contrasta, no obstante, con uno de sus movimientos recientes dentro de la Casa Blanca, pues el viernes pasado nombró a Stephen Miller como su nuevo Jefe de Gabinete, en sustitución de Susie Wiles.

Miller es uno de los principales autores de la estrategia migratoria restrictiva del mandatario y una de las figuras más identificadas con la política de deportaciones. Su nombramiento apunta a la continuidad de esa línea de actuación, pese a las declaraciones presidenciales sobre la necesidad de revisar su dureza.

LEA TAMBIÉN Joe Biden acusa a Donald Trump de animar asalto al Capitolio El expresidente critica los más de 1.500 indultos otorgados por Trump a los responsables del asalto.

Por otra parte, el Fiscal General estadounidense, Todd Blanche, aseguró que defenderá a Trump y a los integrantes de alto rango de su administración ante posibles investigaciones o acciones judiciales impulsadas por el Congreso cuando los demócratas asuman el control.

El líder de los republicanos, por su parte, ordenó el sábado al Departamento de Justicia investigar a sus adversarios políticos. En una publicación en Truth Social, acusó a los demócratas de amenazar a distintas personas y calificó esas acciones como "extorsión al más alto nivel".

Trump también descartó que necesite concederse un indulto antes de terminar su mandato, aunque adelantó que otorgará un número elevado de éstos a colaboradores y funcionarios de su gobierno para evitar que enfrenten procesos judiciales después de su salida de la Casa Blanca.

Trump bromea con nombrar a Dana White como portavoz

En medio de los cambios dentro de su equipo, Trump también aclaró que estaba bromeando cuando anunció que había ofrecido a Dana White, director de la Ultimate Fighting Championship (UFC), el puesto de Secretario de Prensa de la Casa Blanca.

El sábado, el Presidente publicó en redes sociales que había ofrecido el cargo a su amigo y empresario, pero un día después explicó ante periodistas en Florida que no se trataba de una propuesta formal.

"Estaba bromeando, pero creo que a Dana le gusta la idea, y es un tipo muy capaz", comentó antes de regresar a Washington.

La publicación de Trump había provocado especulaciones sobre un posible nombramiento, aunque una fuente cercana al empresario dijo a CNN que White había rechazado la oferta. Un colaborador del mandatario también señaló al medio que el anuncio había sido una broma.

White, por su parte, compartió en Instagram una imagen de la publicación presidencial junto con un montaje en el que aparecía detrás del podio de la sala de prensa de la Casa Blanca, acompañado de la frase "Pasemos al siguiente capítulo".

El empresario había señalado el sábado, durante una rueda de prensa relacionada con un evento de boxeo, que tenía previsto reunirse con Trump este lunes, aunque no confirmó que estuviera considerando ocupar el puesto. En cambio, habló de sus planes para expandir Zuffa, la organización de boxeo que dirige junto con patrocinadores saudíes, y llevar sus eventos a más países.