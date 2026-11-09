Dani Flow abandona La Mansión VIP 2 por malestar emocional

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El estreno de La Mansión VIP 2 apenas comenzaba y ya tenía su primera sorpresa. Lo que prometía ser una temporada llena de diversión y momentos virales terminó con una inesperada baja: Dani Flow decidió abandonar el reality show pocas horas después de ingresar, luego de reconocer que el encierro estaba afectando su estado emocional.

Dani Flow abandona La Mansión VIP 2 por ansiedad

La noticia tomó por sorpresa tanto a los participantes como a los seguidores del programa, pues el cantante había sido presentado como uno de los habitantes sorpresa de esta nueva edición.

El domingo 8 de noviembre, las redes sociales volvieron a encenderse con el estreno de la segunda temporada de La Mansión VIP. En punto de las 20:00 horas, el influencer HotSpanish dio inicio a su reality show a través de sus plataformas digitales, donde presentó a los creadores de contenido y artistas que permanecerán durante un mes bajo el mismo techo.

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Entre los nombres que llamaron la atención del público destacaron Karely Ruiz, Rod Contreras, la influencer colombiana Cintia Cossio y el brasileño João Ferreira, quienes compartirán la experiencia con otros invitados en busca del primer lugar.

Otra de las figuras anunciadas fue Bellakath, presentada como la participante número 15. Durante su aparición, compartió escenario con el reggaetonero para interpretar el tema Reggaetón Champagne, en un momento que elevó las expectativas sobre la participación del cantante.

No obstante, la emoción por su llegada duró poco. Aunque su ingreso generó sorpresa entre los habitantes y los espectadores, el llamado "Rey del Morbo" comenzó a mostrarse distante del resto de sus compañeros. Mientras los demás iniciaban sus primeras conversaciones y dinámicas, él permaneció apartado hasta que decidió dirigirse a los vestidores.

Explicación de Dani Flow sobre su salida y estado emocional

Fue ahí donde explicó que no se sentía cómodo con la situación y que permanecer dentro del programa no estaba resultando como esperaba.

Durante su explicación, el cantante dejó claro que su intención al aceptar la invitación de HotSpanish era hablar sobre algunas controversias de su pasado, ofrecer su versión de los acontecimientos y permitir que el público conociera una faceta distinta de él.

Sin embargo, la experiencia dentro del proyecto terminó por hacerlo cambiar de opinión, pues aseguró que no se identificaba con lo que estaba viviendo y pidió a sus seguidores que no lo juzgaran únicamente por su reacción.

"Este no soy yo. Esto no me representa [...] no me juzguen de más, por favor [...] Son cosas que no pensé y no soy yo y me siento súper incómodo", expresó.

Otro de los aspectos que llamó la atención de su despedida fue cuando habló sobre su estado emocional. El intérprete relacionó su incomodidad con el aislamiento que había experimentado incluso antes de que comenzara oficialmente la competencia.

De acuerdo con lo que contó, los participantes tuvieron que permanecer algunos días en un hotel antes de ingresar formalmente a La Mansión VIP 2, situación que habría influido en cómo se sentía al momento de comenzar la convivencia.

El cantante reconoció que estaba experimentando una sensación de ansiedad, aunque evitó asegurar que tuviera un diagnóstico médico.

"No sé si decir que tengo ansiedad, no sé, solo me siento ofuscado", manifestó.

Además, reconoció que necesitaba estar con su familia y que no quería buscar justificaciones para explicar su salida. Visiblemente afectado y entre lágrimas, también expresó su preocupación por abandonar tan pronto un proyecto en el que habían confiado en él.

"Sé que me veo súper mal ahorita abandonando el proyecto en el que creyeron en mí, espero poder componer esto en algún momento", agregó.

Después de compartir su decisión, se acercó a sus compañeros para despedirse, quienes expresaron su apoyo ante el momento que estaba atravesando, mientras el cantante agradecía la oportunidad de haber formado parte del programa.

También reconoció que se sentía mal por retirarse prácticamente al inicio de la temporada y agradeció a Roberto por haberlo considerado para esta edición.

Finalmente, el intérprete abandonó las instalaciones por una de las puertas ubicadas en el área donde los participantes pueden salir a fumar.