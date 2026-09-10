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Seguridad

Balacera en Ciudad Valles deja heridos y detenidos

Cuatro personas fueron aseguradas, tras enfrentamiento en la Col. Obrera

Por Redacción

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Balacera en Ciudad Valles deja heridos y detenidos
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      CIUDAD VALLES.- Hubo un enfrentamiento a tiros entre policías y presuntos criminales en las inmediaciones de la colonia Obrera.

      Según testigos, el enfrentamiento ocurrió alrededor de las 2 de la tarde, sobre la calle Bocanegra, entre Juárez y Tamaulipas, a media cuadra de la escuela primaria Leona Vicario.

      Un vehículo Volkswagen Jetta, modelo reciente, quedó atravesado sobre la vialidad, con las puertas abiertas, mientras policías de diferentes corporaciones cercaron el área. Los oficiales recorrieron a pie y en patrullas varias calles de los alrededores y, posteriormente, cerraron el bulevar México-Laredo, entre avenida Hidalgo y Juárez, pues ahí quedó tirado un hombre herido, quien fue trasladado a un hospital con custodia policial, ya que iba en calidad de detenido.

      Otros dos hombres habrían sido detenidos cerca de donde quedó el Jetta; uno de ellos también resultó herido.

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      Fuentes oficiales informaron que las tres personas, supuestos integrantes de una estructura criminal, serían puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que se trató de un "operativo especial" de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Esatdo, en distintos puntos del municipio.

      La dependencia añadió que "la situación se encuentra bajo control y no existe riesgo para la población".

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