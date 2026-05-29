logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVAN LOS NOVIOS!

Fotogalería

¡VIVAN LOS NOVIOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Combaten brigadas siniestro en Charcas

En dos días, incendio forestal ha consumido tres hectáreas de monte en Estación Berrendos

Por Redacción

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
A
Combaten brigadas siniestro en Charcas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Luego de dos días de combate por parte de distintas brigadas, un incendio forestal en el municipio de Charcas ha sido controlado en un cincuenta por ciento y se espera que en las próximas horas pueda ser extinguido en su totalidad, aunque hasta ahora ya ha consumido casi tres hectáreas de maleza, afectando también a la fauna del lugar.

      El incendio persiste en la comunidad de Estación Berrendos, donde de manera coordinada con el Ayuntamiento de Charcas, brigadas de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de la Comisión Nacional Forestal y de Protección Civil Municipal, realizan labores de combate directo, apertura de brechas cortafuego y monitoreo permanente para evitar la propagación del incendio.

      En estas acciones participan por lo menos 32 personas comprometidas con salvaguardar la integridad de la población y proteger el entorno natural.

      Hasta el momento, el incendio presenta un control del 50 por ciento y una afectación aproximada de tres hectáreas, en donde las llamas consumen flora como mezquites, palmas, pastizales y demás maleza, así como fauna silvestre, animales rastreros.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Reabren paso a desnivel en Manuel José Othón
      Reabren paso a desnivel en Manuel José Othón

      Reabren paso a desnivel en Manuel José Othón

      SLP

      Redacción

      Todas las vías principales de la capital están libres para la circulación vehicular, informa la SSPC

      Chofer atora camión en puente de Río Santiago; otro auto se estrella
      Chofer atora camión en puente de Río Santiago; otro auto se estrella

      Chofer atora camión en puente de Río Santiago; otro auto se estrella

      SLP

      Redacción

      El incidente se reportó después de las 12:00 de este jueves

      Detienen a dos por robos a tiendas Oxxo en la capital
      Detienen a dos por robos a tiendas Oxxo en la capital

      Detienen a dos por robos a tiendas Oxxo en la capital

      SLP

      Redacción

      Las detenciones ocurrieron en la colonia San Luis y en la zona de avenida Universidad.

      Choque y volcadura de camión en Eje 122 de zona industrial
      Choque y volcadura de camión en Eje 122 de zona industrial

      Choque y volcadura de camión en Eje 122 de zona industrial

      SLP

      El Universal

      Elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron para tomar conocimiento del accidente