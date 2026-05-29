Combaten brigadas siniestro en Charcas
En dos días, incendio forestal ha consumido tres hectáreas de monte en Estación Berrendos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Luego de dos días de combate por parte de distintas brigadas, un incendio forestal en el municipio de Charcas ha sido controlado en un cincuenta por ciento y se espera que en las próximas horas pueda ser extinguido en su totalidad, aunque hasta ahora ya ha consumido casi tres hectáreas de maleza, afectando también a la fauna del lugar.
El incendio persiste en la comunidad de Estación Berrendos, donde de manera coordinada con el Ayuntamiento de Charcas, brigadas de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de la Comisión Nacional Forestal y de Protección Civil Municipal, realizan labores de combate directo, apertura de brechas cortafuego y monitoreo permanente para evitar la propagación del incendio.
En estas acciones participan por lo menos 32 personas comprometidas con salvaguardar la integridad de la población y proteger el entorno natural.
Hasta el momento, el incendio presenta un control del 50 por ciento y una afectación aproximada de tres hectáreas, en donde las llamas consumen flora como mezquites, palmas, pastizales y demás maleza, así como fauna silvestre, animales rastreros.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Reabren paso a desnivel en Manuel José Othón
Redacción
Todas las vías principales de la capital están libres para la circulación vehicular, informa la SSPC
Chofer atora camión en puente de Río Santiago; otro auto se estrella
Redacción
El incidente se reportó después de las 12:00 de este jueves
Detienen a dos por robos a tiendas Oxxo en la capital
Redacción
Las detenciones ocurrieron en la colonia San Luis y en la zona de avenida Universidad.