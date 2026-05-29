Combaten brigadas siniestro en Charcas

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Luego de dos días de combate por parte de distintas brigadas, un incendio forestal en el municipio de Charcas ha sido controlado en un cincuenta por ciento y se espera que en las próximas horas pueda ser extinguido en su totalidad, aunque hasta ahora ya ha consumido casi tres hectáreas de maleza, afectando también a la fauna del lugar.

El incendio persiste en la comunidad de Estación Berrendos, donde de manera coordinada con el Ayuntamiento de Charcas, brigadas de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de la Comisión Nacional Forestal y de Protección Civil Municipal, realizan labores de combate directo, apertura de brechas cortafuego y monitoreo permanente para evitar la propagación del incendio.

En estas acciones participan por lo menos 32 personas comprometidas con salvaguardar la integridad de la población y proteger el entorno natural.

Hasta el momento, el incendio presenta un control del 50 por ciento y una afectación aproximada de tres hectáreas, en donde las llamas consumen flora como mezquites, palmas, pastizales y demás maleza, así como fauna silvestre, animales rastreros.

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