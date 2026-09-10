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Cae millonario abogado requerido en Guanajuato

Por Redacción

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Cae millonario abogado requerido en Guanajuato
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      Un abogado que era requerido en Guanajuato fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, por su probable intervención en el delito que la ley de esa entidad señala como de Abogados, Patronos y Litigantes.

      Según las autoridades guanajuatenses, los hechos que originaron el mandamiento judicial ocurrieron el 6 de agosto de 2022, cuando Federico "N", acompañado de otras personas, habría acudido a un inmueble ubicado en el fraccionamiento El Capricho, en San Miguel de Allende, donde presuntamente acordaron llevar a cabo su representación legal dentro de un proceso.

      Como parte del acuerdo, el presunto partícipe habría recibido en diversas ocasiones distintas cantidades de dinero que, en conjunto, ascenderían a 3 millones 228 mil pesos.

      Agentes de la Policía de Investigación (PDI) ubicaron a Federico "N" en unas oficinas de la colonia Las Águilas en la capital potosina, verificaron su identidad y le informaron sobre el mandamiento judicial vigente en su contra.

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       Tras comunicarle el motivo de su detención y leerle sus derechos, fue trasladado para continuar con los trámites legales y ponerlo a disposición de la autoridad judicial de Guanajuato que lo requiere.

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