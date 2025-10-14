logo pulso
Cae sujeto con paquetes de cigarros “pirata”

Por Redacción

Octubre 14, 2025 03:00 a.m.
Cae sujeto con paquetes de cigarros “pirata”

Como parte de los trabajos preventivos, enfocados en preservar la paz y salud pública de las familias potosinas, la Guardia Civil Estatal desplegó un operativo en la comunidad de Jesús María, en el municipio de Villa de Reyes, en donde se detuvo a Juan “N” de 38 años, luego de detectarlo a bordo de una camioneta sin placas.

Al presunto, se le aseguraron 850 paquetes de cigarros, que no tenían documentación que acreditara su procedencia ni su importación, luego de notar que eran de origen asiático, por ello se le informó que incurría en un hecho con apariencia de delito, decomisando un total de 340 mil cigarros, así como el vehículo Ford, color negro, sin placas.

El detenido fue puesto a disposición de autoridades federales, junto con lo asegurado.

La Guardia Civil Estatal reafirma el compromiso con la ciudadanía, para evitar que sustancias nocivas para la salud, lleguen a manos de las y los potosinos, preservando en todo momento, su derecho a la salud.

