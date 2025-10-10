Cae supuesto “narco” en Centro de Abastos

Un sujeto de 32 años de edad que al parecer vendía droga en el Centro de Abastos, fue detenido por Policías Municipales cuando lo detectaron consumiendo enervantes en la Central de Abastos y en su poder le encontraron 51 dosis de cristal y dos envoltorios que contenían marihuana.

El hecho se suscitó la noche del miércoles, cuando los agentes municipales adscritos a la Unidad Mixta de Intervención y Reacción, se encontraban en patrullajes de seguridad y vigilancia sobre el cuadrante oriente.

Al circular sobre la calle de Legumbres, notaron a un hombre sobre una zona de descarga, el cual se encontraba aparentemente consumiendo enervantes a través de una pipa de cristal.

Los oficiales detuvieron la unidad policial para verificar la situación e indicarle de la probable falta administrativa cometida, fue en ese momento que el hombre trató de huir, sin embargo, le fue impedido, mostrando una actitud evasiva y agresiva hacia los oficiales.

En el lugar se encontró una pipa de cristal rota y como parte de los protocolos de actuación, se le indicó de una revisión preventiva de seguridad, inspeccionándole una mochila en color negro que llevaba colgada al cuello.

Los oficiales encontraron 51 dosis de cristal con un peso aproximado de 34.4 gramos, además de 2 bolsas transparentes que en su interior contenían hierba seca verde similar a la marihuana con un peso aproximado de 10.0 gramos.

Los agentes municipales le informaron que sería detenido por probables delitos contra la salud a quien se identificó como Óscar Alberto “N” de 32 años, quien luego de una certificación médica, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

Con estas acciones, la Policía Municipal mantiene el compromiso de combatir el narcomenudeo en la capital, reforzando los recorridos preventivos y a pie tierra en zonas identificadas.