Cae una banda de presuntos farderos en Soledad de G.S.

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Por su presunta participación en el delito de robo a comercio, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a una banda de cuatro presuntos farderos que fueron sorprendidos en flagrancia hurtando diversos artículos de una tienda de la colonia San Francisco.

Los señalados fueron identificados como Celia "N", de 33 años de edad, dos adolescentes de 16 años, y Cristóbal "N", de 23 años, en la colonia Cerrada del Bosque, luego de que fueron ubicados tras huir con 41 artículos que no habrían pagado.

Los hechos ocurrieron cuando durante labores de patrullaje, oficiales municipales recibieron un reporte de robo a un establecimiento en la colonia San Francisco, donde presuntamente una mujer junto con tres jóvenes sostenían una riña con personal de seguridad, al ser descubiertos ocultando entre su ropa 41 artículos para bebé, diversa ropa, desodorantes y aparatos electrónicos.

Con actuación inmediata, los oficiales se trasladaron al lugar, donde el personal de la tienda manifestó que los señalados, con agresividad huyeron del establecimiento a bordo de una camioneta Nissan tipo pick up.

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La unidad logró ser interceptada en la colonia Residencial en Cerrada del Bosque, cerca de la avenida San Pedro, donde los oficiales municipales detuvieron su marcha e informaron que se daba seguimiento a un reporte en el que presuntamente estaban involucrados.

Tras solicitarles identificarse y acreditar la compra de los productos señalados por el personal del establecimiento, los ocupantes no pudieron comprobar su adquisición, por lo que adoptaron una actitud agresiva contra los oficiales cuando se les informó que serían detenidos, manifestando que no era la primera vez que eran asegurados y que "en un par de días saldrían".

A petición de la parte afectada, que manifestó su intención de proceder legalmente, los involucrados fueron detenidos. Mientras que, en el caso de los dos adolescentes, la actuación policial se realizó conforme a los protocolos establecidos para personas menores de edad.

Cabe señalar, que al momento de su registro, se detectó que Celia "N" y Cristóbal "N" cuentan con un patrón delictivo con múltiples arrestos por robos a comercio, así como distintas detenciones por violencia familiar, por lo que son considerados probables objetivos criminales generadores de incidencias y afectaciones constantes a la ciudadanía de la zona metropolitana.