Caen distribuidores de droga en la Huasteca

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CIUDAD VALLES.- Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en la colonia El Porvenir, luego de que presuntamente les encontraron varias dosis de marihuana y droga sintética conocida como cristal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) informó que la detención se realizó como parte de los operativos de prevención, vigilancia e inteligencia que se mantienen en la región Huasteca.

Los detenidos fueron identificados como Julián "N", de 40 años de edad, y Sergio "N", de 28, quienes presuntamente estarían relacionados con actividades de venta de sustancias ilícitas.

Durante la intervención, los agentes les aseguraron 22 bolsas que contenían marihuana, con un peso superior a los 140 gramos, además de 20 dosis de "cristal".

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De acuerdo con la información oficial, las primeras indagatorias establecieron que ambos detenidos cuentan con diversos antecedentes registrales.

Julián y Sergio, junto con las sustancias aseguradas, quedaron a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.