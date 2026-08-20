Caen otros tres "narcos" en diferentes municipios
En la capital y en Villa de Ramos se registraron las detenciones en distintos hechos
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Durante las últimas horas, tres presuntos narcomenudistas y un supuesto robacoches, identificado como probable objetivo prioritario, fueron detenidos por la Guardia Civil Estatal, en labores de inteligencia, análisis y vigilancia.
En la colonia Cactus fue detenido Jonathan "N", de 23 años, a quien se le aseguraron dos dosis de "cristal" y una camioneta con reporte de robo. De acuerdo con información de inteligencia, el detenido podría estar relacionado con otros robos de vehículos registrados en la zona, no obstante las investigaciones determinarán su posible participación en estos hechos.
En otra intervención, elementos de la estatal detuvieron a Héctor "N", de 42 años, a quien le fueron aseguradas al menos 30 dosis de "cristal", mientras que en el municipio de Villa de Ramos fueron detenidos José "N", de 21 años, y Efraín "N", de 27 años, tras localizarles al menos 45 dosis de "cristal", quienes de acuerdo a información preliminar, podrían estar relacionados con una red de distribución de sustancias prohibidas.
Las cuatro personas detenidas, junto con los vehículos, droga y demás indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.
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La corporación estatal informó que mantendrá labores de inteligencia, prevención y vigilancia en las cuatro regiones, con el objetivo de detectar a personas relacionadas con actividades ilícitas.
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