Caen seis hampones que atacaron a policías

Un total de seis individuos que andaban armados, tres menores de edad, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal ya que los atacaron a balazos en calles de la colonia Industrial Mexicana, por donde los interceptaron cuando circulaban a bordo de una camioneta.

De acuerdo a la información disponible, por policías estatales realizaban un recorrido de seguridad por la mencionada colonia, en donde detectaron una camioneta Blazer de color negro con varios individuos a bordo.

Como se conducían en forma sospechosa, los agentes les marcaron el alto pero el conductor aumentó la velocidad tratando de escapar y así se inició una persecución.

Todavía los sujetos sacaron armas de fuego y dispararon en contra de los elementos policiales, aunque afortunadamente nadie salió lesionado y finalmente les dieron alcance para su detención.

Los presuntos maleantes dijeron llamarse Refugio de 48 años de edad, Héctor de 24 años y Felipe de 19 años de edad, además de tres adolescentes de 16 y 17 años de edad.

En una revisión que los policías les hicieron, les encontraron en su poder un subfusil, dos pistolas, tres cargadores, cuatro cartuchos útiles y tres teléfonos celulares, los cuales les fueron asegurados junto con la camioneta en que se desplazaban.

Los sujetos fueron remitidos ante las autoridades correspondientes con todo y las evidencias por los presuntos delitos de portación de arma prohibida, ataque peligroso y lo que resulte, además son investigados por si pertenecen a algún grupo delictivo.