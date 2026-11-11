Caen tres vendedores de droga en la Huasteca

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Tres presuntos vendedores de droga fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal, mediante operativos permanentes que lleva a cabo en la Zona Huasteca como acciones contra el combate al narcomenudeo.

En la colonia La Granja, del municipio de San Vicente, los policías lograron el arresto de una pareja de presuntos "narcos", identificados como Heriberto de 35 años de edad y Carmen de 36 años, a quienes les encontraron tres dosis de cristal y dos de marihuana.

Además, se estableció que la mujer, originaria del estado de Michoacán, cuenta con una orden de aprehensión vigente en esa entidad por el delito de robo calificado y de ahí que se espera que se dé vista a las autoridades michoacanas. Por otro lado, en Ciudad Valles también fue detenido otro joven por el mismo delito, el cual dijo llamarse Anatolio N,. de 24 años de edad, quien traía un número considerable de droga y artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

Los agentes realizaban patrullajes por la colonia Lomas del Mirador, en Ciudad Valles, cuando detectaron al joven que se conducía en forma sospechosa cometiendo faltas administrativas, de ahí que se determinó marcarle el alto.

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En la revisión que le hicieron, al individuo le encontraron 11 bolsas de marihuana, 20 dosis de cristal y tres ponchallantas, de ahí que se procedió a su detención pero antes se le leyeron los derechos que lo amparan.

A los tres detenidos, junto con los indicios, se les remitió ante el Ministerio Público en donde se les definirá su situación legal por delitos contra la salud y lo que resulten.