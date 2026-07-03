logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VAMOS MÉXICO!

Fotogalería

¡VAMOS MÉXICO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Caen un extorsionador y una golpeadora en la San Antonio

Por Redacción

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
A
Caen un extorsionador y una golpeadora en la San Antonio
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un presunto extorsionador que operaban en la zona metropolitana. Se trata de Damián "N", de 23 años, señalado por su probable participación en los delitos extorsión.

      En una intervención en la colonia San Antonio, los oficiales detuvieron a Damián "N", en la avenida Valentín Amador, luego de que un hombre manifestó que un sujeto que se ostentaba de pertenecer a un grupo delictivo, entró a su negocio para extorsionarlo y exigirle dinero.

      Por otro lado, derivado de un auxilio ciudadano solicitado por una mujer golpeada en el rostro, oficiales localizaron y detuvieron a Ángeles "N", de 31 años, en la calle Benito Juárez y avenida Valentín Amador, de la colonia San Antonio, por lesiones y amenazas.

      Esta persona, habría amenazado y lesionado junto con cuatro hombres a la agraviada, a quien inmovilizaron de los brazos durante la agresión. Por temor a su integridad física, la solicitante pidió que se le detuviera.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De esta manera, en los distintos eventos, ambos señalados quedaron calidad de detenidos, siendo trasladados para su certificación médica, para después ser presentados ante la Fiscalía General del Estado.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Aprehenden en La Virgen a sujeto acusado por varios delitos sexuales
      Aprehenden en La Virgen a sujeto acusado por varios delitos sexuales

      Aprehenden en La Virgen a sujeto acusado por varios delitos sexuales

      SLP

      Redacción

      José "N" enfrenta cargos por violación específica agravada, abuso sexual calificado y difusión ilícita de imágenes

      Detienen a mujer por presunta posesión de marihuana en el Centro Histórico
      Detienen a mujer por presunta posesión de marihuana en el Centro Histórico

      Detienen a mujer por presunta posesión de marihuana en el Centro Histórico

      SLP

      Redacción

      La SSPC capitalina informó que la joven fue detectada en avenida Universidad y calle Negrete.

      Detenido por robo tenía orden vigente
      Detenido por robo tenía orden vigente

      Detenido por robo tenía orden vigente

      SLP

      Pulso Online

      La SSPC informó que también fueron detenidas dos personas por presuntos delitos contra la salud.

      Rescatan a jovencita retenida en un hotel
      Rescatan a jovencita retenida en un hotel

      Rescatan a jovencita retenida en un hotel

      SLP

      Redacción

      Dos personas fueron detenidas y puestas a disposición de la autoridad investigadora