Caen un extorsionador y una golpeadora en la San Antonio
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Agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un presunto extorsionador que operaban en la zona metropolitana. Se trata de Damián "N", de 23 años, señalado por su probable participación en los delitos extorsión.
En una intervención en la colonia San Antonio, los oficiales detuvieron a Damián "N", en la avenida Valentín Amador, luego de que un hombre manifestó que un sujeto que se ostentaba de pertenecer a un grupo delictivo, entró a su negocio para extorsionarlo y exigirle dinero.
Por otro lado, derivado de un auxilio ciudadano solicitado por una mujer golpeada en el rostro, oficiales localizaron y detuvieron a Ángeles "N", de 31 años, en la calle Benito Juárez y avenida Valentín Amador, de la colonia San Antonio, por lesiones y amenazas.
Esta persona, habría amenazado y lesionado junto con cuatro hombres a la agraviada, a quien inmovilizaron de los brazos durante la agresión. Por temor a su integridad física, la solicitante pidió que se le detuviera.
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De esta manera, en los distintos eventos, ambos señalados quedaron calidad de detenidos, siendo trasladados para su certificación médica, para después ser presentados ante la Fiscalía General del Estado.
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