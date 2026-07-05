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Cafre le pega a un carro y se da a la fuga

Por Redacción

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Cafre le pega a un carro y se da a la fuga
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      Cuando circulaba por la carretera a Rioverde, un automóvil fue chocado por otro cuyo conductor se dio a la fuga luego del hecho para no responder sobre los daños materiales.

      El percance tuvo lugar cerca de la una de la tarde de este sábado, en que el automóvil afectado, un Nissan March de color rojo, circulaba por la mencionada carretera en dirección al distribuidor Juárez.

      Frente a la colonia Hogares Ferrocarrileros, de pronto fue impactado en la parte posterior por otro vehículo, el cual siguió su marcha sin que el conductor se detuviera a prestar ayuda.

      Por el golpe recibido, el Nissan March realizó medio giro y terminó atravesado sobre los carriles sin que el conductor se percatara sobre las características del carro que le pegó aunque por suerte no sufrió lesiones graves.

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      Posteriormente, elementos de la Policía Vial de Soledad llegaron a tomar conocimiento del hecho y se le recomendó al conductor afectado que formalizara su denuncia ante el Ministerio Público para que el responsable le pagara los daños sufridos en su carro.

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