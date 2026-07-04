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Motociclista y vehículo colisionan en colonia Las Flores

Paramédicos del CRUM atendieron al joven tras el choque

Por Redacción

Julio 04, 2026 09:31 a.m.
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Motociclista y vehículo colisionan en colonia Las Flores
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      Un choque entre un vehículo y una motocicleta ocurrió en la colonia las flores.

      El reporte se recibió a las 17:00 horas, cuando un automóvil Kia rojo circulaba sobre la calle de Buganvilias. Al incorporarse a la calle de Crisantemos, impactó al motociclista que transitaba por esa vía.

      El conductor de la motocicleta cayó al piso tras el impacto. Al sitio arribaron paramédicos del CRUM, quienes valoraron al joven motociclista sin que ameritara traslado hospitalario.

      Peritos de la SSPC municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

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