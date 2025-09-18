logo pulso
Seguridad

Cámara capta choque y fuga en la Av. Salvador Nava Martínez

Por Redacción

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
Cámara capta choque y fuga en la Av. Salvador Nava Martínez

Una videocámara de seguridad privada registró el momento exacto en que un automóvil compacto se estampó contra tres vehículos estacionados y huyó, durante la madrugada del 16 de septiembre en la avenida Salvador Nava, a la altura del tramo entre Independencia y Coronel Romero.

El percance ocurrió alrededor de las 04:00 horas, y de acuerdo con versiones preliminares, el conductor habría estado bajo los efectos del alcohol tras las celebraciones de la Independencia.

En las imágenes se observa cómo el vehículo pierde el control, embiste a los autos estacionados y, pese a los daños, abandona la escena sin hacerse responsable.

Hasta ahora, no se ha informado si las autoridades lograron identificar o localizar al conductor responsable del accidente.

